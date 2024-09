A conta do Chega no Instagram foi, esta quarta-feira, “alvo de pirataria“, informou André Ventura, líder do partido. “Perante o sucedido, o Chega vai apresentar queixa junto da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária”, lê-se numa nota publicada por Ventura através da rede social X.

Ao Observador, fonte oficial do partido revela que por volta das 20h00 desta quarta-feira as “credenciais de acesso à conta na rede social foram alteradas e que desde então o partido não conseguiu reaver a posse da conta”. Nenhuma outra conta do partido foi, até agora, afetada.

⚠️ COMUNICADO ⚠️

Informa-se que a conta do Partido CHEGA no Instagram foi, esta quarta-feira, alvo de pirataria.

Dado o sucedido, o CHEGA vai apresentar queixa junto da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária.

Face ao… pic.twitter.com/Pe88tFbe1v — André Ventura (@AndreCVentura) September 4, 2024

O líder partidário pede que, face ao exposto, “se desconsiderem todas as publicações que possam vir ser feitas na referida página de Instagram, uma vez que, até novas informações, a mesma não se encontra na posse do partido”. “O Chega está, neste momento, a encetar esforços junto da Meta para que a situação seja resolvida o mais brevemente possível”, informa ainda Ventura.