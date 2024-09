Jorge Seguro Sanches, ex-deputado do PS e ex-secretário de estado do Governo de António Costa, é o novo presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta. O nome foi revelado pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, em entrevista à RTP.

De acordo com a página da Assembleia da República, o novo presidente é licenciado em Direito e pós-graduado em Relações Internacionais e em Direito da Energia. Foi Secretário de Estado da Energia no XXI Governo Constitucional e coordenador regional do combate à pandemia Covid-19 na Região Alentejo.

O Ministério da Saúde decidiu esta terça-feira afastar o conselho de administração da Unidade Local Almada-Seixal, que integra o Hospital Garcia de Orta. A decisão está a gerar contestação entre as chefias do hospital, com vários diretores de serviço a ameaçarem agora apresentar a demissão em bloco em solidariedade com o diretor clínico, Henrique Santos.