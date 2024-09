O Presidente da República apelou esta quarta-feira aos jovens que se preocupem com os acontecimentos internacionais, alertando para o impacto que têm em Portugal e lembrando que “está nas mãos da juventude construir o futuro”.

Numa mensagem em vídeo transmitida na abertura da Escola de Quadros do CDS-PP, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro), Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos jovens “que se preocupem com o que se passa cá dentro, é fundamental, mas se preocupem com o que se passa lá fora“.

O chefe de Estado defendeu que “há uma íntima ligação entre o que se passa lá fora e o que se passa cá dentro”, e concretizou: “não é indiferente a estabilidade das bolsas internacionais, não é indiferente a credibilidade dos governantes a nível mundial, e nomeadamente a nível europeu”.

O Presidente da República enumerou os “vários desafios” que o país enfrenta, nomeadamente “o Orçamento do Estado, a consolidação das contas públicas, a criação de requisitos fundamentais para a estabilidade económica, financeira e política nos próximos anos” ou a “estabilização social”.

Ao mesmo tempo, inevitavelmente, o enfrentar problemas importantes em áreas sensíveis da nossa vida coletiva: a saúde, a educação, a inclusão social, a mobilidade, a coesão entre os vários territórios, a aceleração da aplicação do PRR, a preparação do Portugal 2030, […] a funcionalidade do sistema de justiça, como seja o reforço na aposta nas nossas Forças Armadas e como seja a garantia da segurança efetivada no dia-a-dia dos portugueses”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “tudo isto é importante, mas tudo isto depende muito daquilo que se passar lá fora nos próximos meses e no próximo ano“.

O Presidente da República referiu o novo ciclo europeu e o período de transição até à tomada de posse dos novos dirigentes europeus a 1 de dezembro, entre os quais o presidente do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro, António Costa.

O chefe de Estado defendeu que é “muito importante que este ciclo europeu seja um ciclo de êxito”.

Em primeiro lugar, de unidade, em segundo lugar, de manutenção das grandes opções estratégicas quanto à Ucrânia, quanto à parceria com África, quanto ao peso efetivo da política externa, e não só económica, da União Europeia no mundo, quanto ao Médio Oriente, mas depois também a recuperação económica. Sem recuperação económica nos grandes países, nas grandes economias europeias, não é fácil nem manter a unidade nem afirmar a Europa no mundo e, conjuntamente com isso a estabilidade social e política num continente que é fundamental para a balança de poderes universal”, salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou também as eleições presidenciais norte-americanas, que se disputam em novembro, e apontou que o resultado irá ditar “muito do que se vai passar na Ucrânia, na Europa, nas relações entre Estados Unidos da América e Europa, noutros continentes, na situação económica internacional, e também no Médio Oriente”.

Nesta mensagem dirigida aos jovens da Juventude Popular, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que “está nas mãos da juventude construir o futuro”.

“Está nas vossas mãos, com a responsabilidade de uma juventude que está na área do poder, na área do governo, o participar ativamente nessa construção”, sustentou.

No vídeo, em que agradece o convite e justifica que não pode estar presencialmente na Escola de Quadros “por uma razão de calendário”, o Presidente da República pede também aos jovens que “signifiquem que o vosso movimento está vivo, está operacional, está atuante, está consciente dos desafios a enfrentar, e quer ter uma palavra no enfrentar destes desafios, sempre, sempre a pensar em Portugal”.