O Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) convocou para 20 de setembro uma manifestação na capital e greve de 24 horas por melhores condições de trabalho e de salário, anunciou aquela estrutura sindical.

Num comunicado, o STML diz que a greve realiza-se entre as 00h00 e as 24h00 do dia 20 e que abrange todos os trabalhadores do município de Lisboa, incluindo os das empresas municipais, intermunicipais, fundações e outras, bem como todos os trabalhadores das juntas de freguesia de Lisboa, “seja qual for o seu vínculo contratual, regime de horários e local de trabalho”.

O sindicato refere que o objetivo desta greve é que os trabalhadores possam participar na manifestação nacional promovida nesse dia em Lisboa pelo STML e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local “pela valorização profissional e salarial”.

Entre as revindicações dos sindicatos estão o alargamento na aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco e atualização dos seus montantes, a identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido e a defesa e reforço dos serviços públicos.

Defendem ainda a inclusão no suplemento de insalubridade, penosidade e risco da redução do horário de trabalho, além da redução do tempo de trabalho para efeito de aposentação/reforma e do acréscimo dos dias de férias.