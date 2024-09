A identidade das filhas mais velhas de Vladimir Putin já era pública, mas até agora pouco ou nada se conhecia sobre os dois filhos mais novos do homem mais poderoso da Rússia. Uma investigação do Dossier Center, revelou pormenores da vida de Ivan Putin e Vladimir Putin Jr., filhos da antiga ginasta Alina Kabaeva. As crianças não vão à escola, vivem isoladas, são constantemente acompanhadas por professores, amas e governantas e raramente passam tempo com os pais.

A imprensa suíça escrevia, em 2022, que Alina Kabaeva tinha tido dois filhos de Vladimir Putin: o mais velho teria nascido em Lugano, em 2015, e o segundo filho em Moscovo, em 2019. Pouco mais era conhecido… até agora. Ivan e Vladimir nasceram, efetivamente, nos anos referidos por órgãos de comunicação com o Insider. E foi sempre o pai, o Presidente da Rússia, a escolher em que local do mundo Alina Kabaeva tinha os filhos.

Primeiro escolheu a Suíça, confiante que seria possível ocultar o nascimento. E, quatro anos depois, considerou que Moscovo daria a mesma segurança. Atualmente, as crianças (de 9 e 5 anos), vivem praticamente confinadas às residências de Putin, em Valia e Sochi, e viajam em iates e jactos privados. O dia da dia da família é gerido por dezenas de pessoas, entre motoristas, seguranças, professores, cozinheiros, pilotos, treinadores, empregados, assistentes e mais. A investigação levada a cabo pelo Dossier Center tem como fonte uma dessas pessoas, que vive numa das residências da família e que por vezes vê as crianças, apesar de não interagirem diariamente.

As informações das crianças, contudo, não constam em bases de dados e desde que nasceram que os seus documentos e informações têm o mesmo nível de cobertura que os documentos de espiões russos e de pessoas que estão sob proteção do Estado russo. De acordo com o Dossier Center, apenas os familiares próximos sabem as datas dos aniversários das crianças.

Iva Putin e Vladimir Putin Jr. não vão à escola, mas não há qualquer descuido na sua educação, uma vez que têm vários tutores privados. No início do ano foi aberta uma vaga para ama dos filhos do Presidente, que foi publicada online através de uma empresa contratada para tal. A família procurava um professor de inglês para dois rapazes, na época com 8 e 4 anos.

No que toca às condições laborais, era esperado que o professor trabalhasse cinco dias por semana, num total de 60 horas, recebendo um salário de 7.700 euros mês. Mais: desde o início da guerra com a Ucrânia que se tornou obrigatório a existência de um passaporte sul-africano, por ser visto como um país amigo da Rússia.

Este tipo de anuncio surge com frequência, já que “não é fácil manter uma boa relação com a família”, revelou uma fonte próxima ao Dossier Center. A seleção é sempre feita por uma entrevista de vídeo com a assistente da família, seguindo-se depois um exame médico minucioso e uma quarentena de duas semanas.

Tempo para brincar e chefs privados

O dia dos filhos mais novos de Putin começa entre as 8 e 9 horas, quando as crianças tomam o pequeno-almoço, acompanhados pelas amas — no total, existem quatro, mas vão-se revezando. Após o pequeno-almoço iniciam-se as aulas, cada uma com duração de 30 a 45 minutos.

Depois, antes do almoço, há tempo para brincar. Segundo a investigação, as crianças aproveitam este tempo para estar com os seus dois póneis, coelhos e cão. Antes da sesta, ao meio-dia as crianças almoçam. Tal como o pai, também têm chefs privados e uma caneca própria onde bebem exclusivamente. À tarde retomam as aulas e depois praticam desporto.

Pai e filho jogam hóquei num ringue exclusivo

A investigação do Dossier Center focou-se principalmente no filho mais velho, Ivan Putin, que está habituado a brincar sozinho (ou com um dos adultos responsáveis por si). Além disso — e contrariamente àquilo que Putin provavelmente gostaria — os desenhos animados preferidos de Ivan são americanos, concretamente os produzidos pela Disney.

Por vezes, os filhos de amigas de Alina Kabaeva passam pela residência para brincar com Ivan, mas o controlo é grande, sendo obrigados a cumprir (tal como os novos professores contratados) uma quinzena de quarentena.

Mas o momento preferido de Ivan é quando pode jogar hóquei no gelo com o pai. Para isso, foi propositadamente construído um ringue. Segundo o Dossier Center, o desporto ocupa uma parte importante da vida das crianças, tendo à sua disposição (além do ringue de patinagem) ginásio e piscina, e sendo acompanhadas por treinadores de natação e ginástica. Apesar disto, escreve o Dossier Center, quando Ivan Putin compete com outras crianças da sua idade, costuma ficar para trás.