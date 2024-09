Além das mensagens privadas, que continuarão a existir, o Instagram anunciou que passará a ser possível adicionar comentários nas stories. A nova funcionalidade começou a ser lançada esta semana, sendo que, tal como as stories, os comentários vão desaparecer ao fim de 24 horas — exceto se a publicação estiver guardada nos “destaques” do perfil.

Qualquer pessoa que abrir uma determinada storie vai conseguir ver os comentários. Contudo, a capacidade de comentar será limitada. De acordo com o The Verge, nas contas privadas só as pessoas que seguem a página e são seguidas de volta poderão deixar comentários. Nas contas públicas, qualquer pessoa que aquele perfil siga (mesmo que não seja seguido de volta) poderá comentar.

Em declarações ao The Verge, Emily Norfolk, porta-voz do Instagram, avançou que os utilizadores vão ter a opção de ativar ou desativar os comentários em qualquer storie que partilham.

Nas redes sociais, os utilizadores do Instagram não se têm mostrado fãs da nova funcionalidade e questionam a sua relevância. “O Instagram tem sempre as atualizações mais inúteis. O que é que é suposto fazer com os comentário nas stories?”, questiona um utilizador do X, que sugere que a plataforma da Meta deveria ter uma “opção de pesquisa” para ser mais fácil perceber se uma determinada pessoa viu a storie que foi partilhada.

insta always comes up with the most useless updates and features bc wtf am i supposed to do w comments on stories?? instead of this can we have a search option in story viewers so I don't have to frantically scroll every other second to know if they've watched my story or not ????

— jiya (@mitskizlipstick) September 4, 2024