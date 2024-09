Macau elevou esta quinta-feira o sinal de alerta face à aproximação do tufão Yagi, que entrou no mar do Sul da China, indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) do território.

Dois dias depois de emitir o sinal de alerta 1, os SMG emitiram o sinal de alerta 3 às 5h00 (22h00 de quarta-feira em Lisboa).

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Os SMG previram como “relativamente alta” a probabilidade de elevar o sinal 8 durante esta noite, o que obrigaria à suspensão dos transportes públicos.

A Direção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude já anunciou a suspensão das aulas dos ensinos infantil, primário e especial durante todo o dia, ao contrário das aulas ou atividades educativas do ensino secundário, que se irão manter.

Também o Aeroporto Internacional de Macau alertou que os voos podem ser afetados pelo Yagi e aconselhou os passageiros a contactarem as companhias aéreas para obterem as informações mais recentes.

De acordo com as previsões atuais, o Yagi vai passar a cerca de 300 quilómetros a sul de Macau na sexta-feira, atravessando o mar do Sul da China em direção a noroeste, entre a costa oeste de Guangdong e a ilha de Hainão.

Os SMG previram que o vento poderá atingir rajadas de até 110 quilómetros por hora esta quinta-feira, enquanto “a precipitação e as trovoadas vão tornar-se gradualmente frequentes”.

Os SMG alertaram para a possibilidade de inundações, com altura inferior a meio metro nas zonas baixas do Porto Interior, na sexta-feira.

A região vizinha de Hong Kong já tinha elevado o sinal de alerta para o nível 3 na quarta-feira, às 18h40 (11h40 em Lisboa), enquanto as autoridades chinesas emitiram novos avisos para o Yagi, o 11.º tufão deste ano e considerado o primeiro tufão de outono.

Pelo menos 15 pessoas morreram nas Filipinas, a maioria na ilha de Luzon, onde se situa a capital, Manila, devido à passagem do Yagi, informaram na quarta-feira as autoridades de Manila.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves em Macau.

Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.