Em atualização

Emmanuel Macron nomeou Michel Barnier como o novo primeiro-ministro de França. O anúncio surge dois meses após as eleições legislativas, em que nenhum partido assegurou uma maioria absoluta. Barnier foi o negociador do acordo Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia.

Em comunicado, a presidência francesa oficializa a nomeação do ex-ministro e deputado, pedindo-lhe que “forme um governo de união ao serviço do país”. Macron garante que o conservador reúne as “melhores condições de estabilidade” para governar.

Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. pic.twitter.com/beWhuEh42L — Élysée (@Elysee) September 5, 2024