A presidente da Câmara Municipal de Almada considerou esta quarta-feira inaceitável o processo de substituição da administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal, classificando o procedimento como indigno.

“Fui totalmente surpreendida. Consideramos inaceitável a forma como isto é anunciado”, disse Inês de Medeiros em declarações à agência Lusa manifestando-se solidária para com a atual presidente do conselho de administração.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu, na terça-feira, afastar o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS), que inclui o hospital Garcia de Orta, presidido por Maria Teresa Luciano.

Teresa Luciano será substituída por Jorge Seguro Sanches, ex governante socialista que assumiu as pastas de secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, de 2019 a 2022, e de secretário de Estado da Energia, de 2015 a 2018 em governos liderados por António Costa.

De acordo com a página da Assembleia da República, Jorge Seguro Sanches é licenciado em Direito e pós-graduado em Relações Internacionais e em Direito da Energia.

Inês de Medeiros considera que sem por em causa a qualidade de quem venha a substituir Teresa Luciano, o procedimento não mostra respeito pelo trabalho feito além de defender que “esta não é forma de lidar com os municípios” criticando assim o facto de os autarcas não terem sido ouvidos assim como as equipas do hospital.

“Não se trata de filiação ou não filiação partidária, mas de reconhecer um trabalho que estava a ser feito e foi interrompido”, disse.

A autarca socialista realçou que a ULSAS estava num processo de reorganização pelo que considera que “esta mudança, independentemente da qualidade da nova administração, vem criar uma perturbação enorme num processo que estava a correr bem”.

Inês de Medeiros criticou a estratégia do Governo referindo que o que tem visto “são planos de exoneração e de substituição de equipas” e “falta de planeamento, destabilização e muito poucas respostas práticas e concretas que resolvam os problemas das pessoas”.

“Há uma prepotência na forma como se está a decidir estas matérias que não posso deixar de criticar muito veementemente porque não é assim que se estabelecem bases sólidas para um bom trabalho e uma boa articulação entre todos”, frisou.

A presidente da Câmara Municipal de Almada adiantou que qualquer alteração neste momento vem atrasar o que estava a ser feito no Garcia de Orta “que não é um hospital qualquer”.

“É o único grande hospital do sul do país. Por isso toda e qualquer alteração no Garcia de Orta tem um impacto enorme”, frisou.

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS) integra o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal, no distrito de Setúbal.

Teresa Luciana tinha sido nomeada em agosto de 2022 como presidente do conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, cargo que manteve com a criação da ULS em janeiro de 2024.

O corpo diretivo da ULSAS é ainda constituído por Henrique Manuel Neves Santos, diretor clínico para a área Hospitalar, Pedro Jorge Alves Pacheco, diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários, Susana Luísa Rafael Almeida Graúdo, enfermeira diretora e Tiago António de Fonseca Mendes, vogal executivo da área financeira.