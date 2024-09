O Bloco de Esquerda quer que a Câmara do Porto elabore um plano de obras de emergência para tornar os passeios, equipamentos e outras infraestruturas urbanas acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada, foi esta sexta-feira anunciado.

“Não se pode esperar mais tempo. As barreiras urbanísticas são uma intolerável forma de exclusão das pessoas com mobilidade condicionada”, afirma o vereador do BE, Sérgio Aires.

Na proposta, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, e que o BE vai apresentar na reunião do executivo de segunda-feira, Sérgio Aires afirma que as pessoas com mobilidade condicionada, em cadeira de rodas ou com carrinhos de bebé “defrontam-se com demasiados obstáculos” na cidade.

Além de obstáculos a equipamentos urbanos, o BE denuncia a falta de acesso a creches, infantários, estações de metro, paragens de transporte e atravessamento “em segurança” de arruamentos.

“A ocupação sem limites do espaço público pelas esplanadas comerciais veio agravar a acessibilidade nos passeios e caminhos de peões”, observa.

Nesse sentido, Sérgio Aires propõe a criação de um plano de obras de emergência com vista a tornar acessíveis às pessoas com mobilidade condicionada os passeios, equipamentos e outras infraestruturas urbanas no próximo ano.

O vereador do BE quer ainda que o plano inclua a “harmonização” entre os passeios e a faixa de rodagem, de forma a tornar “o atravessamento seguro das ruas” da cidade.

“A fruição da cidade e o acesso às mais diversas atividades continua a ser negado a milhares de pessoas com mobilidade condicionada. É-lhes dificultado o direito a uma participação cívica ativa e integral, porque há ainda demasiadas barreiras arquitetónicas no espaço público da cidade do Porto”, acrescenta.