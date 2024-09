Um homem foi detido na quinta-feira em Cascais por suspeita dos crimes de violação, rapto e violência doméstica contra a ex-companheira e uma filha menor do casal, que praticava há mais de 10 anos, segundo a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a força de segurança adianta ter tido conhecimento da situação na sequência de um atendimento hospitalar a uma das vítimas.

“A investigação, que contou com o apoio do Laboratório de Polícia Científica desta Polícia, recolheu fortes elementos probatórios que permitiram a localização e detenção do agressor”, diz a PJ.

O detido, de 41 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, no distrito de Lisboa, para aplicação de medidas de coação.