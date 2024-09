A tenista norte-americana Jessica Pegula, sexta da hierarquia mundial, chegou à final do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, ao derrotar a checa Karolina Muchova, 52.ª do ranking.

Num encontro, disputado na quinta-feira à noite, Muchova, de 28 anos, que repetia a presença nas meias-finais pelo segundo ano consecutivo, começou melhor e conquistou o primeiro set por 6-1.

Com o apoio do público no Arthur Ashe Stadium, a tenista da casa, de 30 anos recuperou para vencer os dois parciais seguintes por 6-4 e 6-2, num encontro que teve a duração de duas horas e 12 minutos.

A tenista Aryna Sabalenka, segunda da hierarquia mundial, chegou pelo segundo ano consecutivo à final do torneio, ao derrotar a norte-americana Emma Navarro.

No encontro, a bielorrussa de 26 anos bateu Navarro, de 23 anos, atual 12.ª do ranking mundial, em apenas dois parciais.

Sabalenka triunfou com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-2), num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de uma hora e meia.

A bielorrussa vai estar na quarta final consecutiva em majors de piso rápido.

Em 2023, a Sabalenka foi derrotada na final do quarto Grand Slam da época pela também norte-americana Coco Gauff, que este ano se ficou pelos oitavos de final.

O Open dos Estados Unidos termina domingo em Flushing Meadows, Nova Iorque, mas a final da competição feminina será no sábado.