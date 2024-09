Na quarta-feira, um turista de 45 anos do Sri Lanka sentiu-se mal enquanto visitava a Torre de Pisa, o que obrigou à intervenção de resgate dos bombeiros com recurso a um camião-escada.

O momento inusitado foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais por vários turistas curiosos com o camião e os operacionais a realizarem a operação em pleno monumento (considerado uma das sete maravilhas medievais), segundo reporta a imprensa italiana como o Corriere della Sera.

Italian firefighters rushed to the rescue of a 45-year-old tourist who became unwell on the Leaning Tower of Pisa.https://t.co/3pBTugjheT pic.twitter.com/3NjR3WH176 — Sky News (@SkyNews) September 5, 2024

O homem, que de acordo com a agência de notícias italiana Ansa sofreu um enfarte do miocárdio quando estava no sexto piso, acabou por ser transportado posteriormente para o hospital de Cisanello. Terá sido providencial a assistência que os funcionários do monumento e um médico lhe prestaram no local, adianta a Ansa.

Ha un malore al 6º anello della torre di #Pisa, lo soccorrono i #vigilidelfuoco: disavventura #oggi per un turista in visita nel più famoso campanile cittadino. La squadra con l’autoscala lo ha portato a terra e affidato alle cure del personale sanitario#4settembre pic.twitter.com/ToB7NidgNW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 4, 2024