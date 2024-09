O ferido grave no acidente que este sábado envolveu quatro viaturas na Estrada Nacional 4 (EN4), em Pegões, concelho do Montijo (Setúbal), morreu no caminho para o hospital, revelou à agência Lusa uma fonte da GNR.

A segunda vítima estava a ser transportada “para o Hospital de São José”, em Lisboa, quando “entrou em paragem cardiorrespiratória na ambulância” e acabou por falecer, elevando para duas o total de vítimas mortais no acidente.

O óbito da primeira vítima mortal foi declarado “no local”, ao quilómetro 43 da EN4, que permanece cortada “sem previsão para o restabelecimento da circulação” devido ao acidente. “Foi acionado o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR que continua a efetuar diligências no local”, justificou a mesma fonte.

Segundo “informações preliminares”, o acidente deu-se entre “três viaturas que circulavam” na via e “uma estacionada na berma”.

As vítimas mortais, “um homem e uma mulher, ambos de 67 anos”, estariam a entrar para a viatura que se encontrava imobilizada quando foram atingidos por uma das viaturas envolvidas.

Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, “um homem de 23 anos e uma mulher de 26”, havendo ainda a indicação de “uma terceira pessoa” que “não terá necessitado de assistência”.

Uma fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal da Proteção Civil tinha indicado anteriormente à agência Lusa a existência de “quatro feridos ligeiros”.

O alerta foi dado às 18h14 e o acidente mobilizou 28 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Canha, “vários meios do INEM e várias patrulhas da GNR”, acrescentou a mesma fonte.