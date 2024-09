O xeque-mate começou a ser construído esta sexta-feira. Primoz Roglic venceu no Alto de Moncalvillo, roubou a camisola vermelha a Ben O’Connor e assumiu-se desde logo como o virtual vencedor da Volta a Espanha. Este sábado, na provável última oportunidade que o australiano tinha para ainda competir com o esloveno, a superioridade imperou: e Roglic vai entrar no derradeiro contrarrelógio da competição com tudo para carimbar o quatro triunfo na competição.

A tranquilidade do ciclista esloveno no que toca à vitória final ficou clara ainda esta sexta-feira, quando brincou e disse que nem sequer precisava de ganhar a etapa — mas acabou por ir atrás dos colegas da BORA. “Eu disse que não precisava da vitória na etapa. Mas outros rapazes, não vou dizer quem, decidiram que não estavam a ouvir-me e começaram a liderar. No final tive de concordar, para que ficássemos todos do mesmo lado. Estou um pouco surpreendido com o tamanho da liderança, mas ainda não acabou. A etapa de sábado é incrivelmente difícil”, disse Roglic, que entrava para a penúltima etapa com um minuto e 54 segundos de vantagem para Ben O’Connor.

???? 18% feels better when you have the support of these crowds ???? El 18% es menos si tienes el apoyo de la ????????????????????.#LaVuelta24 pic.twitter.com/7ONz8XvLpm — La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2024

A etapa deste sábado, 172 quilómetros entre Villarcayo e Picón Blanco, obrigava a uma subida de quase oito quilómetros até aos 1.500 metros de altitude. Tal como tinha acontecido na sexta-feira, Primoz Roglic atacou na subida final, levando consigo Enric Mas, David Gaudu e Richard Carapaz, com Mikel Landa e Ben O’Connor a tentarem não deixar fugir o grupo da frente.

A vitória acabou por sorrir ao irlandês Eddie Dunbar, que somou o segundo triunfo na competição, seguido de Enric Mas e Primoz Roglic, que aumentou a vantagem para Ben O’Connor e que se tornou ainda mais o virtual vencedor da Vuelta, já que parte com dois minutos e dois segundos de distância para o principal adversário. Totalmente em aberto ficou a corrida pelo segundo lugar da classificação geral, já que a segunda posição de Mas e a sexta de O’Connor deixaram o espanhol a apenas nove segundos do australiano.