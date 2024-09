Pelo menos quatro pessoas morreram na passagem do super tufão Yagi pelo Vietname, indicaram as autoridades locais, que apontam ainda a existência de 78 feridos.

O tufão, descrito pelas autoridades meteorológicas vietnamitas como “um dos mais poderosos tufões da região na última década”, chegou ao país do sudeste asiático depois de ter provocado a morte de pelo menos três pessoas e quase uma centena de feridos na província chinesa de Hainan, segundo refere a AP.

Nas Filipinas, as autoridades reportaram até agora cerca de duas dezenas de mortes, de acordo com os últimos dados oficiais.

O Yagi atingiu as províncias de Quang Ninh (onde se situa a baía de Ha Long) e Haiphong, no norte do país, ao final da manhã de hoje, deixando um rasto de destruição, arrancando milhares de árvores e arrastando para o mar barcos que estavam ancorados.

Uma das vítimas mortais na província de Hai Duong, terá sido atingida por uma árvore, numa altura em que se encontrava na rua, segundo relata a imprensa local, citada pela AFP.

Em Haiphong, coberturas metálicas e painéis publicitários voaram por toda a cidade sob o efeito do vento violento e da forte chuva provocados pelo tufão.

Um residente em Haiphong relatou à AFP o momento assustador vivido com a passagem do tufão: “Há anos que não via um tufão desta magnitude. Foi assustador. Fiquei em casa depois de fechar todas as janelas, mas o som do vento e da chuva era incrível. Até conseguia ouvir o som dos telhados de metal a partirem-se e a caírem na rua”, disse Tran Thi Hoa, de 48 anos de idade.