As famílias de dois reclusos que escaparam do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, não sabem onde é que onde eles estão após a fuga. Em declarações ao Jornal de Notícias este domingo, o advogado Lopes Guerreiro diz que os familiares do português Fábio Loureiro e do argentino Rodolfo Lohrmann “não sabem dos seus paradeiros”.

Segundo o advogado, as famílias destes dois reclusos foram “apanhadas de surpresa pelo que aconteceu”. “Tenho estado em contacto permanente com as famílias de ambos em Portugal e na América do Sul”, sinalizou Lopes Guerreiro, indicando que os familiares estão “muitíssimos preocupados com tudo o que ocorreu”, bem como com aquilo que “poderá acontecer com ambos futuramente”.

Ao mesmo jornal, Lopes Guerreiro referiu que os familiares de Fábio Loureiro, condenado à pena máxima (25 anos) pelos crimes de tráfico de menor quantidade, associação criminosa, extorsão, branqueamento de capitais, injuria, furto qualificado, resistência e coação sobre funcionário e condução sem habilitação legal, estão insatisfeitas com a cobertura mediática.

O advogado salientou que a família de Fábio Loureiro tem deixado duras críticas ao “exagerado empolamento do seu passado criminal e à divulgação de factos e de crimes que este nunca praticou ou pelos quais foi sequer condenado”.

Ao Correio da Manhã, Lopes Guerreiro já tinha relatado a “enorme revolta” dos familiares “de terem visto expostos nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social os seus dados pessoais, como o seja os nomes dos progenitores e da esposa com as respetivas moradas das residências”.