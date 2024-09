O duque de Bragança, Duarte Pio, elogiou este domingo “o grande entusiasmo popular” em Díli com a visita do Papa Francisco a Timor-Leste, que vai acompanhar.

Duarte Pio, 79 anos, cidadão timorense desde 2012, disse à Lusa em Díli que a visita do chefe da Igreja Católica servirá para promover Timor-Leste como destino turístico, mas, sobretudo, como uma afirmação do catolicismo na região. “Os timorenses têm uma grande tradição católica nesta região do mundo e esta visita do Papa será também uma afirmação nesse sentido”, defendeu.

Francisco chega a Díli na segunda-feira para uma visita de três dias, que inclui encontros com as autoridades timorenses e a celebração de uma missa, na terça-feira, em Taci Tolu, a cerca de uma dezena de quilómetros a oeste do centro da capital.

O recinto de Taci Tolu recebeu a visita do papa João Paulo II em 1989, quando Timor-Leste estava sob ocupação indonésia (1975-1999). Foi também o local onde decorreram as cerimónias da restauração da independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002.

Com mais de um milhão de habitantes, Timor-Leste tem 98% de católicos, que rondavam os 20% pouco antes de a Indonésia ter invadido a antiga colónia portuguesa da Oceânia, em 1975.

A lei indonésia obriga a declarar uma religião e ao ser aplicada em Timor-Leste levou a uma adesão em massa ao catolicismo. Mas antes, segundo Duarte Pio, os padres católicos que permaneceram no território realizaram “uma espécie de concílio” para acolher práticas animistas nas cerimónias católicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para se batizarem, a igreja exigia aos timorenses que abandonassem as práticas dos antepassados, apesar da crença local de que são precisamente os antepassados que regulam a vida. “Decidiram que se tinha de fazer um pouco aquilo que os apóstolos fizeram depois de Cristo, que foi adaptar o cristianismo às culturas locais”, disse o líder da casa real.

Para Duarte Pio, a participação na missa constituía, além das questões da fé, “uma manifestação de resistência e de desafio” à Indonésia.

Com mais de 280 milhões de habitantes, o vasto arquipélago indonésio tem a maior população muçulmana do mundo. “Hoje, Timor-Leste é o país mais católico do mundo. Dizem por graça, talvez depois do Estado do Vaticano”, acrescentou.

O Papa Francisco chega a Timor-Leste na segunda-feira, após ter estado na Indonésia e na Papua-Nova Guiné. De Díli, vai seguir na quarta-feira para Singapura, última etapa da 45.ª viagem apostólica internacional do Papa nascido há 87 anos na Argentina.