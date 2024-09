Caça ao homem nos EUA obriga ao fecho de escolas. Cinco pessoas foram alvejadas em autoestrada no estado de Kentucky

Está montada uma caça ao homem no estado norte-americano de Kentucky depois de cinco pessoas terem sido atingidas a tiro num troço de autoestrada este sábado. Os cinco feridos encontram-se estáveis e as autoridades estão à procura do atirador identificado como Joseph A. Couch, de 32 anos, que se encontra a monte. A população nas imediações do local onde decorreu o ataque foram aconselhadas a manter-se no interior das suas casas e mais de uma dúzia de escolas, públicas e privadas, permaneceram encerradas esta segunda-feira.

Em declarações à CNN, Gilbert Acciardo, do gabinete de polícia do condado de Laurel, revelou que a situação ocorreu perto da via rápida Interstate 75, a norte da cidade de London, onde “várias pessoas foram baleadas”. A mesma fonte deu conta de nove veículos com marcas de bala nas faixas norte e sul da autoestrada.

Na página de Facebook da polícia da cidade de London, o suspeito é descrito como “armado e perigoso” e a população é aconselhada a não o abordar em caso de avistamento. “O indivíduo, Joseph A. Couch, é uma pessoa de interesse no tiroteio que ocorreu na área da Saída 49/KY-909”, alertam as autoridades norte-americanas, apelando ao contacto no caso de serem conhecidas informações sobre o paradeiro do homem.