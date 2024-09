A circulação ferroviária no troço Torres Vedras — Caldas da Rainha estará suspensa no dia 21 de setembro, no âmbito da empreitada de modernização da Linha do Oeste, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A suspensão da circulação ferroviária neste troço deve-se, segundo o comunicado da IP, à realização de “trabalhos para a demolição de uma passagem superior em Óbidos e montagem de aparelhos de via na Estação Ferroviária de São Mamede“, no distrito de Leiria.

Durante este dia será “assegurado o transbordo rodoviário entre Torres Vedras (no distrito de Lisboa) e Caldas da Rainha (no distrito de Leiria)”.

A circulação de comboios na Linha do Oeste já se encontra suspensa, desde abril, entre Sintra e Torres Vedras, situação que a IP prevê que se prolongue até ao final do ano.

O projeto de modernização da Linha do Oeste (Sintra — Figueira da Foz) está dividido em duas empreitadas, sendo a primeira a de eletrificação e modernização do troço Mira Sintra-Meleças e Torres Vedras, num investimento de 61,7 milhões de euros.

A segunda consiste na modernização e eletrificação do troço entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, orçada em 40 milhões de euros.

Contudo, o investimento global é de 160 milhões de euros, incluindo expropriações, de acordo com a empresa.

Em fevereiro, a IP lançou um concurso de 7,5 milhões de euros para o estudo prévio e projeto do prolongamento das obras entre as estações de Caldas da Rainha e do Louriçal (Pombal), no distrito de Leiria.

As principais intervenções desta terceira empreitada consistem na modernização e eletrificação da via atual, na instalação da sinalização eletrónica e na supressão das passagens de nível existentes, assim como no aumento do comprimento útil das linhas das estações e na melhoria das instalações para o serviço de passageiros e dos respetivos acessos em estações e apeadeiros.