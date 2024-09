De acordo com a programação completa anunciada esta segunda-feira, o festival abrirá no cinema Batalha com três curtas-metragens do contexto mais recente daquele país: Sauna Day (2024), de Anna Hints e Tushar Prakash — que estarão no Porto -, Heiki on the Other Side (2022), de Katariina Aule, e Miisufy (2024), de Liisi Grünberg.

Nesta sétima edição, o Beast conta com 80 filmes, dos quais 23 curtas-metragens estão na competição oficial.

Há ainda a AnimaEast, com uma seleção de filmes de animação “de cineastas em ascensão da Europa Central e de Leste”, nomeadamente da Hungria, República Checa, Polónia e Croácia.

O festival já tinha anunciado anteriormente que a Estónia seria o país convidado e que estaria em foco o cinema da realizadora Triin Ruumet, apontada como um dos nomes da nova geração do cinema daquele país e de quem será exibido o filme Dark Paradise, de 2023.

Sendo o país convidado, da Estónia será ainda apresentada uma retrospetiva de documentários feitos nos anos de 1970 e 1980, marcados por “poucas falas, mas fortes e entusiasmantes linhas musicais”, que traçam um “leve retrato urbano, suburbano e campestre”.

Haverá ainda a exibição de curtos jornais de atualidades daquela época e anúncios publicitários da Eesti Reklaamfilm, a agência que funcionou entre as décadas de 1960 e 1990, e que estava subordinada ao Comité Nacional de Cinema durante a União Soviética.

Este ano, o festival dará ainda ‘carta branca’ à Academia de Artes da Estónia, que mostrará filmes de estudantes feitos entre 2021 e 2024.

O Beast, que vai para a sétima edição, é um festival que se destina a filmes que tenham como pano de fundo a Europa de Leste.

“Enquanto explora os Balcãs, os países Bálticos e pós-comunistas, o festival contextualiza o seu trabalho” através “de debates diferenciados sobre a estética cinematográfica, sociopolítica e tópicos teóricos cinematográficos”, lê-se na página oficial.

O festival vai decorrer até ao dia 29 no Batalha Centro de Cinema, no cinema Passos Manuel, nos espaços OKNA e Térmita.