O antigo produtor de Hollywood Harvey Weinstein, que se encontra a cumprir pena de prisão na sequência de vários casos de violação e assédio sexual, foi esta segunda-feira levado de emergência para o hospital depois de se ter queixado de dores no peito.

De acordo com a ABC News, que cita fontes com conhecimento do processo, o antigo produtor de 72 anos está a ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência.

À BBC, o advogado de Weinstein, Arthur Aidala, confirmou que Weinstein foi levado para o hospital de Bellevue esta manhã.

Harvey Weinstein, que durante décadas foi um dos nomes cimeiros de Hollywood, estava preso no complexo prisional de Rikers Island, em Nova Iorque, a cumprir uma pena de 16 anos de prisão a que foi condenado por crimes de violação e assédio sexual na Califórnia.

Antes, Weinstein tornou-se no epicentro do movimento Me Too, quando em 2017 uma investigação jornalística do The New York Times revelou que o produtor tinha abusado sexualmente de várias mulheres no mundo do cinema e que tinha pago às mulheres para se manterem em silêncio.

Foi condenado a 23 anos de prisão no estado de Nova Iorque, mas, em abril deste ano, o supremo tribunal de Nova Iorque reverteu a condenação, e os procuradores anunciaram a intenção de forçar a repetição do julgamento (embora continue a cumprir a pena de 16 anos referente ao caso da Califórnia).

Weinstein era esperado esta semana em tribunal em Nova Iorque no âmbito deste novo julgamento.