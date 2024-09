As primeiras jornadas parlamentares do Chega na atual legislatura decorrem esta segunda e terça-feira em Castelo Branco, focadas na economia e nos desafios orçamentais do próximo ano.

A abertura das jornadas, que vão decorrer num hotel em Castelo Branco sob o tema “Desafios orçamentais para 2025”, estará a cargo do presidente do partido, André Ventura.

Segue-se um painel sobre como “potenciar a economia portuguesa”, que contará com intervenções do presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, de um representante da Confederação Portuguesa de Economia Social e ainda dos deputados do Chega Filipe Melo e Eduardo Teixeira.

O segundo painel do dia será dedicado ao tema “Um Portugal mais atrativo para os jovens”, moderado pela deputada mais nova do parlamento, Madalena Cordeiro, e contará também com intervenções de dois estudantes e dos deputados Rita Matias e Daniel Teixeira.

Na terça-feira haverá um debate sobre “Acreditar no mundo rural”, com a participação do secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, do secretário-geral da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), Nuno Serra, de um médico veterinário, de um empresário agropecuário e do deputado Pedro Frazão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Durante a tarde está prevista uma visita ao Museu da Seda de Castelo Branco, que é tutelado pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).

Em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do Chega disse que estas jornadas “vão basear-se principalmente no tema da economia”.

“Vai ser muito ligado à economia, muito ligado a todas as potencialidades da economia portuguesa, quer o turismo, quer a vertente social, quer os jovens, quer a agricultura”, indicou, prevendo que serão “umas jornadas muito envolventes e certamente bastante interessantes”.

O líder parlamentar do Chega indicou igualmente que, apesar de o partido “se ter desvinculado das negociações”, não vai abdicar de apresentar as suas propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano, e estas jornadas também têm como objetivo prepará-las.

“Nós não vamos deixar de apresentar as nossas propostas para melhorar o Orçamento do Estado. […] Certamente nestas jornadas parlamentares se falará também das nossas propostas”, antecipou.