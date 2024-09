Sob o mote “Moderno desde 1850”, o rebranding e a nova campanha da marca de vinhos mais antiga de Portugal visam celebrar os 174 anos de história, reforçando a identidade e o posicionamento da marca, e celebrando a origem e a terra onde são produzidos os seus vinhos.

Nova imagem, a qualidade e mestria de sempre

Inspirada nas primeiras edições da marca, a nova imagem destaca importantes elementos da marca Periquita, que enaltecem a mestria da José Maria da Fonseca, que celebra 190 anos em 2024. O rebranding, assinado pela Omdesign, introduz um arco mais pronunciado no lettering, conferindo à marca uma presença envolvente e acolhedora. Está também incluído o brasão da Ordem da Torre e Espada, que simboliza a distinção atribuída a José Maria da Fonseca pelo rei D. Pedro V em 1856, sendo um elemento crucial na marca e que aparece nas garrafas mais antigas de Periquita. O logótipo realça a sua origem e fundação, homenageando todos os que contribuíram para esta história.

“A marca Periquita é, sem dúvida, a espinha dorsal do portefólio da José Maria da Fonseca. É uma marca que tem conseguido adaptar-se ao longo dos anos com uma presença contínua, quer em Portugal como no Mundo. Vendemos para mais de 70 mercados, como o Brasil, Suécia, Estados Unidos, Canadá e toda a Europa, o que faz do Periquita um dos vinhos portugueses mais exportados. Com isto, queríamos desenvolver uma campanha que transmitisse a sua história, o legado e, acima de tudo, que refletisse a capacidade de modernização e evolução do Periquita, desde o seu primeiro dia”, afirma António Maria Soares Franco, Co-CEO da José Maria da Fonseca.

Com um portefólio de nove referências, a nova imagem dos vinhos Periquita chega ao mercado em simultâneo com as mais recentes colheitas dos vinhos Periquita Branco e Rosé 2023, Periquita Reserva Branco 2023 e Periquita Reserva Tinto 2022. A par desta nova imagem, é também lançada uma nova campanha, desenvolvida com a agência Adagietto, que reflete a bagagem histórica da marca e promove a sua modernização e evolução. Com a estética de 1850 e elementos modernos, a campanha estará disponível em vários meios, incluindo no website da marca.

Celebrar os 174 anos de Periquita é mais do que apreciar um vinho de excelência, é brindar à história e à tradição que atravessaram gerações. Com uma imagem renovada que honra o passado e abraça o futuro, os vinhos Periquita continuam sempre à frente do seu tempo, sempre modernos. É caso para brindarmos e ansiarmos por mais 174 anos!