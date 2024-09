A Venezuela acusou esta segunda-feira o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, de anunciar um “golpe de Estado” por afirmar que não se deve permitir que o Presidente Nicolás Maduro e os seus representantes “se agarrem ao poder à força”.

“De forma grosseira e vulgar, o secretário Blinken pretende anunciar, através das redes sociais, como de costume, um golpe de Estado na Venezuela”, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil.

“Os seus planos foram pulverizados pelo voto [nas presidenciais de 28 de julho] e pela unidade e mobilização cívico-militar-policial”, adiantou o governante, no Telegram.

Antes, o secretário de Estado norte-americano considerou que o exílio do candidato presidencial venezuelano Edmundo González Urrutia em Espanha “é o resultado direto das medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro desencadeou desde as eleições contra o povo venezuelano”, incluindo contra os líderes da oposição.

Blinken garantiu que González continua a ser “uma voz indiscutível pela paz e pela mudança democrática na Venezuela”, e que os Estados Unidos o apoiam para continuar “a luta pela liberdade e pela restauração da democracia”.

“Os Estados Unidos condenam veementemente a decisão de Maduro de usar a repressão e a intimidação para se agarrar ao poder através da força bruta, em vez de reconhecer a derrota nas urnas”, lamentou o chefe da diplomacia norte-americana.

“Nas últimas seis semanas, Maduro prendeu injustamente quase dois mil venezuelanos, usou a censura e a intimidação para se manter no poder”, acusou.

Na rede social X, Blinken sublinhou que “os venezuelanos votaram para a mudança”, mas que “a repressão pós-eleitoral de Maduro matou ou prendeu milhares de pessoas”.

Venezuelans voted for change. Maduro’s post-election repression has killed or jailed thousands, and winning candidate @EdmundoGU remains the best hope for democracy. We must not let Maduro and his representatives cling to power by force. The will of the people must be respected.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 9, 2024