A Câmara de Castelo Branco vai investir 740 mil euros na beneficiação e ampliação do cemitério de Escalos de Cima, uma vez que o espaço está completamente lotado, anunciou hoje o presidente da autarquia.

“Trata-se de uma obra importante para a localidade. O cemitério está completamente lotado. Além da ampliação do cemitério, vamos reabilitar todo o espaço, com a abertura de uma nova rua que irá no futuro permitir outros projetos”, disse hoje, à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

O concurso público para a obra já foi lançado com um preço base de 739.626 euros e um prazo de execução de 180 dias.

Segundo o autarca de Castelo Branco, este processo não foi fácil, uma vez que foi necessário identificar um terreno que permitisse a realização de obras de ampliação do cemitério e, posteriormente, adquiri-lo.

Leopoldo Rodrigues adiantou ainda que a abertura de uma nova rua, com todas as infraestruturas necessárias, e o espaço que resta do terreno permitem a execução de outros projetos no futuro.

“Esta é uma obra que faz parte dos compromissos assumidos por este executivo municipal”, concluiu.