Foi encontrado o corpo de um homem a flutuar ao largo da praia do Meco, ao final da manhã desta terça-feira.

O alerta para a presença do corpo foi dado pelas 11h45, por uma embarcação de pesca que se encontrava na zona, informa a Autoridade Marítima Nacional.

O corpo foi removido pelos tripulantes da Estação Salva-vidas, e colocado no cais do porto de Sesimbra. O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, mas ascausas da morte ainda não são conhecidas, pode ler-se no comunicado da Autoridade Marítima divulgado no seu site.

O cadáver foi levado pelos Bombeiros Voluntários do Dafundo para o Instituto de Medicina Legal de Setúbal.