Oito filme norte-americanos, como Anora, de Sean Baker, vinte conversas com Robert De Niro, Whoopi Goldberg e Patty Jenkins, mais algum cinema português compõem em outubro o Tribeca Festival Lisboa, a apresentar esta terça-feira em Nova Iorque.

O Tribeca Festival Lisboa, marcado para 17 a 19 de outubro no espaço Beato Innovation District, é a primeira edição na Europa do festival nova-iorquino fundado há mais de duas décadas pelo ator Robert De Niro e pela produtora Jane Rosenthal.

A realização do festival tinha já sido anunciada em abril, com a revelação de alguns dos convidados, nomeadamente dos dois fundadores do Tribeca, além da realizadora Patty Jenkins, da atriz Whoopi Goldberg e do ator Griffin Dunne.

Esta terça-feira, a organização revelou que a programação contará com alguns dos “melhores vencedores do circuito de festivais de 2024”, como Anora, filme de Sean Baker que venceu a Palma de Ouro em Cannes, e In the Summers, de Lacorazza Samudio, premiado em Sundance.

A programação inclui “uma mistura de filmes independentes dos Estados Unidos, filmes portugueses, séries, podcasts, atuações musicais e conversas ao vivo com estrelas internacionais e nacionais”, como revelou em comunicado o grupo Impresa, que detém o canal televisivo SIC e a plataforma de streaming OPTO, parceiros do festival.

O Tribeca Festival Lisboa vai acolher ainda a estreia portuguesa de Ezra (2023), de Tony Goldwyn, seguida de uma conversa com Robert De Niro, e a estreia internacional de A Bronx Tale, The Original One Man Show, com a presença do argumentista, realizador e protagonista, Chazz Palminteri.

A lista de filmes divulgada inclui ainda Jazzy, de Morrisa Maltz, e a estreia de Group Therapy, de Neil Berkeley, com a presença de ambos em Lisboa.

Estão ainda previstas cerca de vinte conversas, sobre vários temas, como o impacto da Inteligência Artificial na produção cinematográfica, ou o futuro do streaming e a arte de contar histórias.

Aos já anunciados De Niro, Jane Rosenthal, Whoopi Goldberg e Patty Jenkins, juntam-se “algumas das vozes mais proeminentes da atualidade portuguesa”, nomeadamente Ricardo Araújo Pereira, Daniela Ruah e César Mourão.

O Tribeca Festival Lisboa pretende ainda dar destaque à produção portuguesa, contando, por exemplo, com a série Azul, do realizador Pedro Varela, a longa-metragem Podia Ter Esperado Por Agosto, de César Mourão, e a série Unicórnios, “sobre a cultura das startups”.

O Tribeca Festival Lisboa, cuja apresentação esta terça-feira em Nova Iorque conta com a presença do presidente da câmara municipal, Carlos Moedas, resulta de uma parceria entre a Tribeca Enterprises, a estação televisiva SIC, a plataforma de streaming OPTO e a Câmara Municipal de Lisboa.