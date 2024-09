O homem que regou com gasolina e ateou fogo à atleta olímpica Rebecca Cheptegei morreu esta terça-feira num hospital do Quénia, noticiou a imprensa queniana.

Dickson Ndiema, na altura namorado da maratonista do Uganda, não resistiu aos ferimentos provocados pelo próprio ataque que levou a cabo contra Cheptegei. Ndiema, de acordo com o The Star, estava internado nos cuidados intensivos depois de sofrer queimaduras em cerca de 30% do corpo.

BREAKING NEWS

Dickson Ndiema the Boyfriend who set Ugandan athlete Rebecca Cheptegei on Fire has died from his Burns! pic.twitter.com/nvAfBGvodB — Omwamba ???????? (@omwambaKE) September 10, 2024

Segundo o relatório da polícia consultado pela France-Presse (AFP), o suspeito invadiu a propriedade de Rebecca Cheptegei por volta das 14h00 no domingo (12h00 em Lisboa), enquanto esta tinha ido à igreja.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao regressar da igreja, Ndiema regou a atleta com gasolina e ateou-lhe fogo à frente das filhas.

O relatório da polícia descreveu ainda a relação de Rebecca Cheptegei e Dickson Ndiema: “Um casal que tinha constantes discussões familiares”.

A desportista de 25 anos participou nos Jogos Olímpicos de Paris onde terminou a maratona no 44º lugar.