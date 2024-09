Patrícia Portela e Nuno Cardoso perguntam: não seremos todos hediondos de vez em quando?

O objetivo, reitera Portela, “era discutir estes temas de uma forma em que eles nos questionassem a nós e não julgássemos outros. Porque é muito fácil julgar os outros. Estamos numa sociedade que condena com mais facilidade do que faz uma espécie de balanço e de diagnóstico de si própria. É quase como ir contra a corrente”. E não duvida: “O teatro tem essa função, que é criar bolhas onde se pode pensar de outra maneira, onde se pode abrir outra possibilidade”.

“Um super Wallace com tons portelianos”

Patrícia Portela assinala ainda que, nesta peça, foi preciso “reescrever um autor”, o que implicou diálogos dela com Nuno Cardoso, enquanto ator, criador e diretor artístico; e dos dois com Wallace. Tanto que a dramaturgia vem, não só nas Breves Entrevistas com Homens Hediondos, mas também de outros textos do escritor norte-americano (como a palestra This is Water), e da própria visão da encenadora sobre Wallace, além de outras perspetivas, por exemplo, sobre o amor.

Ela resume: “Esta dramaturgia é uma espécie de super Wallace todo mastigado, com tons portelianos; é uma coisa super híbrida, que me agrada muito. É muito fiel ao Wallace, não no sentido de não tocar no texto, mas no sentido verdadeiramente literário: são três artistas a falar uns com os outros, ou seja, a voz do Nuno devolve um Wallace que já é uma mistura da minha conversa com o Wallace”.

“Não foi o Wallace que escreveu que as mulheres vão comprar Halibut à farmácia”, comenta Nuno Cardoso, que diz ter levado dois dias a decorar 28 páginas de texto (o material original com que começaram tinha perto de 400 páginas). “Nem sequer que o amor é uma crueldade”, acrescenta Patrícia Portela, que também tem a seu cargo a tradução, a dramaturgia, o vídeo, os figurinos e a cenografia do espetáculo. A propósito: no palco, a servir de fundo, existe uma tela emoldurada como um quadro onde é projetado o vídeo de um homem diante de uma piscina, a ver alguém nadar, numa referência à famosa obra do pintor britânico David Hockney Portrait of an Artist (Pool With Two Figures), que bateu recordes ao ser vendida, em leilão, por muitos milhões. Algo que, para Patrícia Portela, também tem o seu quê de hediondo.

O espetáculo “Homens Hediondos”, legendado em inglês, fica em cena, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, entre quarta (11 de setembro) e sábado (14 de setembro). As sessões têm lugar, na quarta e na quinta, às 19h; na sexta, às 21h; e, no sábado, às 19h e às 21h30. O preço dos bilhetes varia entre 5 e 10 euros.