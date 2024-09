Os corpos de quatro alpinistas foram recuperados perto do cume do Monte Branco, no lado francês, depois de terem sido dados como desaparecidos durante o fim-de-semana. As autoridades francesas, citadas pela Associated Press, indicaram hipotermia como a causa de morte.

O alerta foi emitido no sábado, no seguimento das más condições meteorológicas sentidas, que levaram a que dois alpinistas italianos ficassem retidos a cerca de 4500 metros de altitude. Os dois alpinistas coreanos estavam na mesma situação, mas o seu paradeiro só foi conhecido mais tarde. As buscas pelos italianos, feitas inicialmente pelas autoridades francesas, não tiveram sucesso. Uma possível intervenção através de helicóptero foi imediatamente descartada devido ao mau tempo.

As autoridades conseguiram, na manhã de domingo e a uma altitude mais baixa, resgatar outros dois alpinistas do grupo onde estavam inseridos os coreanos, que era composto por sete pessoas. Outro três conseguiram descer antes de as condições atmosféricas se terem agravado. Os dois últimos foram encontrados com os italianos, sem vida, esta terça-feira, depois de três dias de buscas.

Segundo avança a Sky TG24, os dois italianos eram Andrea Galimberti, de 53 anos, e Sara Stefanelli, de 41. Os alpinistas terão seguido um percurso devidamente assinalado até ao cume, mas não foram acompanhados por guias especializados. Tendo partido durante a noite de sexta-feira, foi no sábado, quando já estavam a descer, que as autoridades receberam o pedido de socorro dos italianos. “Não conseguimos ver nada, venham buscar-nos, vamos congelar até à morte”, apelaram, depois de terem percebido que o forte nevoeiro não iria permitir uma descida em segurança.

Com 4809 metros de altitude, o Monte Branco é o pico mais alto da Europa ocidental e atrai milhares de alpinistas todos anos.