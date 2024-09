Os parceiros sociais entraram na reunião da concertação social desta quarta-feira a saberem pouco ou nada sobre o Orçamento do Estado para 2025 e saíram praticamente na mesma. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, apresentou o cenário macroeconómico que na véspera tinha entregado aos partidos e nem o salário mínimo foi tema da discussão.

À saída do encontro, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, não confirmou nem desmentiu o valor que foi noticiado pelo Eco (860 euros) como sendo a proposta que o Governo tem no bolso. Na resposta, Palma Ramalho não se comprometeu: “O valor é completamente especulativo. Será negociado com os parceiros e será divulgado na altura certa. As propostas que vamos fazer serão ao parceiros apenas”. A ideia é ter o acordo fechado antes da entrega do OE.

O Governo vai iniciar nos próximos dias rondas de negociação bilaterais com os parceiros sociais, voltando a reunir com todos em conjunto na concertação social no dia 25 de setembro, o que ainda dará alguma margem para discutir eventuais medidas para o Orçamento do Estado para 2025, que será entregue no Parlamento a 10 de outubro.

O salário mínimo não é uma medida que tenha de constar no OE (só no que toca à função pública dado que implica despesa do Estado) mas tradicionalmente é discutido e definido neste contexto. A UGT defende que há condições para chegar aos 890 euros em 2025, enquanto a CGTP vem pedindo os 1.000 euros e aumentos gerais de 15%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mário Mourão, da UGT, reconhece que é preciso chegar a um valor que seja “possível pagar” pelas empresas e vê com bons olhos que o Governo esteja disponível para ir além do acordo de rendimentos. Já a CGTP considera que se forem os 860 euros a estar em cima da mesa é insuficiente. Tiago Oliveira disse mesmo que a reunião desta quarta-feira não serviu para resolver os problemas dos trabalhadores e voltou a reivindicar subidas salariais.

Rosário Palma Ramalho também não abriu o jogo quanto à eventualidade de firmar um novo acordo de rendimentos com os parceiros sociais, uma hipótese que tem sido deixada em aberto nas intervenções que tem feito, remetendo — também aqui — para a negociação com os parceiros. Questionada sobre se haverá um novo acordo, diz: “Ver-se-á“. E haverá uma revisão das metas de revisão salarial que servem como orientação às empresas e que constavam no anterior, assinado entre o governo de António Costa, sem a CGTP e a CIP? “Tudo está neste momento em aberto“.

João Vieira Lopes, líder da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), mostrou abertura para que se discuta um novo acordo, mas defendeu que se deve cumprir o “antigo”, assim como outros acordos da concertação social que estão por cumprir, como o da agenda de desenvolvimento do comércio e serviços ou o que versa sobre o abate de veículos antigos. “O Governo até hoje não disse o que quer fazer”, disse por sua vez Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo (CTP), que lembra que Rosário Palma Ramalho tem colocado como prioridade, além do aumento do salário mínimo, o aumento do salário médio.

A ministra só foi (um pouco) mais concreta quando questionada sobre a possibilidade de ceder à Confederação Empresarial de Portugal (CIP) no 15.º mês isento de IRS. À entrada para a reunião, Armindo Monteiro, presidente da CIP, tinha-se mostrado “confiante” de que a proposta iria constar no documento. Palma Ramalho, aos jornalistas, respondeu que “consta do Programa do Governo. Estou confiante. Mais não posso adiantar”.

O Programa do Governo prevê o compromisso de “aumentar a produtividade com medidas como a isenção de contribuições e impostos sobre prémios de produtividade por desempenho no valor de até 6% da remuneração base anual (correspondendo, dessa forma, a um 15.º mês, quando aplicado), até à diminuição da carga fiscal sobre as empresas”.

No OE para este ano, o governo anterior tinha aprovado uma medida semelhante, mas que não ia totalmente ao encontro do que pedia a CIP — aplicava-se à distribuição de lucros (o que deixa de fora empresas sem lucros), obrigava a aumentos salariais de, pelo menos, 5% e tinha um limite de isenção. Além de que contava para efeitos do cálculo da taxa de IRS a pagar, o que podia agravar a taxa aplicada.

Armindo Monteiro, da CIP, diz que sentiu abertura do Governo para acomodar a sua reivindicação, embora isso não tenha sido “dito de forma inequívoca” na reunião. A CIP — que tem 26 propostas para o Governo — acredita que o “15.º mês”, como a medida ficou conhecida, pode fomentar a produtividade dos trabalhadores.