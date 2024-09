As autoridades policiais luso-espanholas apreenderam esta quinta-feira 3.500 quilogramas de haxixe, após intercetarem uma embarcação de alta velocidade no rio Guadiana, fronteira entre os dois países, anunciou a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR.

“A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, hoje [quinta-feira], dia 12 de setembro, intercetou uma embarcação de alta velocidade com 127 fardos de haxixe, no rio Guadiana”, informou a GNR num comunicado.

Segundo a GNR, os militares da UCCF deram apoio à Guardia Civil, “após esta força ter detetado uma embarcação de alta velocidade a entrar à barra do rio Guadiana, em águas espanholas”.

No comunicado, a guarda relata que, quando se aperceberam da presença da embarcação da GNR, os ocupantes da embarcação encalharam-na de propósito na margem espanhola do rio e fugiram a pé para território espanhol.

Desta ação conjunta, foram apreendidos 127 fardos de haxixe que estavam a bordo da embarcação, num total de 3.500 quilogramas, a embarcação de alta velocidade, de 12 metros de comprimento com quatro motores de 300 cavalos e 15 jerricans de combustível.

“O material apreendido foi posteriormente entregue às autoridades espanholas”, referiu ainda a corporação policial portuguesa.

A UCCF adiantou no comunicado que a embarcação foi detetada no âmbito de uma “missão de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e do mar territorial”, que coloca um enfoque “particular no combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima”, que é utilizado regularmente por máfias do narcotráfico para transportar droga para a Península Ibérica a partir do norte de África e de Marrocos.

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras de Olhão é responsável pelo patrulhamento na costa algarvia e no Guadiana, fronteira natural que divide o Algarve e o Alentejo da região autónoma espanhola da Andaluzia.