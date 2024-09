O Presidente norte-americano, Joe Biden, foi fotografado na terça-feira a utilizar um boné da campanha de Donald Trump, com o nome do candidato republicano. Ao contrário do que as páginas de apoio a Trump rapidamente sugeriram, tratou-se apenas de um gesto simbólico e não de um sinal de apoio.

O momento aconteceu depois de Joe Biden ter discursado no quartel de Shanksville, na Pensilvânia, por ocasião dos 23 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro. O Presidente deslocou-se àquela localidade para homenagear as vítimas do Voo 93, onde discursou sobre a necessidade de o país voltar à “unidade bipartidária” que se sentiu depois dos ataques.

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country's bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.

As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should put on his Trump cap. He briefly wore it. https://t.co/7VKZnkVMY7

