“Um abraço? Porque não!?”. A reação de Carlos III ao pedido das jogadoras da equipa feminina de râguebi da Nova Zelândia ficou registado em fotografias e vídeo e mostram o rei sorridente e emocionado com os abraços das desportistas que descreveu como “calorosos” e “curativos”.

Thank you, @blackferns, for dropping into Buckingham Palace during your end of year tour! Last night, The King welcomed the Black Ferns rugby team ahead of their match against the Red Roses at Twickenham this weekend and received an unexpected group hug in return! ???? v ???? pic.twitter.com/07V6Br8dYB — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2024

As Black Ferns foram recebidas pelo monarca no Palácio de Buckingham, que improvisou um discurso em que justificou a não passagem pela Nova Zelândia quando visitar a Austrália em outubro. “Tenho muita pena de não poder ir à Nova Zelândia no final de outubro — é por ordem médica”, desculpou-se perante as jogadoras antes do jogo em que as Black Ferns vão defrontar as Red Roses, a equipa feminina de râguebi de Inglaterra.

Os reis Carlos III e Camilla vão visitar a Austrália e a Samoa já no próximo mês de outubro, onde participarão numa cimeira da Commonwealth. A viagem não passará pela Nova Zelândia, como estava inicialmente previsto, uma vez que a equipa médica que acompanha o monarca — que se encontra a receber tratamento para um cancro — desaconselhou que a deslocação ao exterior fosse prolongada.

Carlos III, com 75 anos, foi diagnosticado com cancro em fevereiro. O diagnóstico chegou na sequência do internamento de três dias no hospital privado The London Clinic, onde esteve a tratar a hiperplasia benigna da próstata, tendo tido alta pouco depois. Durante o tratamento, a equipa de médicos detetou um “problema separado”, revelou a Casa Real quando a informação foi tornada pública.

Mesmo com as restrições relativas ao seu estado de saúde, o rei espera que “haja outra desculpa [para visitar] em breve” o país natal das Black Ferns. “Enquanto isso, deem o meu amor à Nova Zelândia”, pediu às desportistas.

O rei aproveitou o momento para desejar que as jogadoras “aproveitem ao máximo o vosso tempo na equipa, porque não ficam jovens por muito tempo”.” Na minha experiência, passa mais rápido do que vocês pensam”, alertou.