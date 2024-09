Depois de hesitações, Donald Trump é definitivo: "Não vai haver terceiro debate"

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, parece ter tomado esta quinta-feira uma decisão definitiva e recusa um novo frente a frente com Kamala Harris. Na quarta-feira, na manhã seguinte ao debate presidencial na ABC, o ex-Presidente já tinha reivindicado vitória e evitado o compromisso com um debate noutro canal.

“Quando um lutador perde um combate, as primeiras palavras que diz são ‘QUERO UMA DESFORRA’. As sondagens mostram claramente que eu ganhei o debate contra a Camarada Kamala Harris, a candidata da esquerda radical dos democratas, na terça-feira à noite, e ela imediatamente pediu um segundo debate”, escreveu Trump na Truth Social. A declaração é muito semelhante à que já tinha feito no dia anterior, utilizando analogias com boxe e sondagens não especificadas. Uma análise da CNN mostra que 63% dos eleitores que assistiram ao confronto deram a vitória à candidata democrata.

A publicação nas redes sociais continua com uma repetição da retórica anti-imigração que tem utilizado para apelar ao seu eleitorado. “Ela e o Joe Vigarista destruíram o nosso país, com milhões de criminosos e pessoas mentalmente instáveis a entrar nos EUA, completamente sem controlo e sem verificação, e com a inflação a levar a classe média à bancarrota”, pode ler-se na publicação.