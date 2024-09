Pedro Santos, que na semana passada saltou para o mar na Boca do Inferno para salvar uma norte-americana, que se encontrava inconsciente, recebeu a visita da jovem de 26 anos no restaurante em que trabalha, o Mar do Inferno, em Cascais. Nas redes sociais foram partilhadas imagens do encontro com o funcionário a manifestar-se “muito feliz” por a jovem estar bem. E sem “palavras para descrever” o que é “sentir um abraço quente e apertado de uma pessoa que há uns dias estava fria e inanimada”.

Em comunicado, publicado no Instagram do Mar do Inferno, o homem agradeceu a ajuda de todos os envolvidos no resgate, incluindo “todas as forças de segurança” que lhe prestaram apoio para “recuperar fisicamente” e que “prestaram auxílio à jovem”.

“Quero agradecer todas as palavras de suporte que me deram e que me fizeram sentir melhor, mas que sem aquele abraço quente pouco significaram. Agora sim, estou feliz”, salientou Pedro Santos.

Foi na quinta-feira da semana passada que o homem saltou para o mar na arriba da Boca do Inferno para resgatar uma jovem que tinha caído e estava inconsciente. Uma vez dentro de água e junto às rochas, Pedro Santos foi ajudado por outros funcionários do restaurante Mar do Inferno com recurso a “cordas e mangueiras”. Depois do resgate, a jovem foi levada para o hospital pelo INEM.