A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia esta quinta-feira para assinalar o regresso às aulas um conjunto de ações de sensibilização relacionadas com segurança e comportamentos inclusivos dirigidas ao alunos, professores e encarregados de educação em cinco mil estabelecimentos escolares.

Em comunicado, a GNR indica que as ações de sensibilização, que têm início esta quinta-feira, dia em que arranca o ano letivo, e terminam dia 16, visam chamar a atenção para a “necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social”.

Durante a campanha, no âmbito do Programa Escola Segura (PES), que celebra 32 anos de existência, a guarda dará a conhecer os militares responsáveis pelo programa na respetiva escola, com a distribuição do número de contacto destes.

Os militares da guarda vão alertar para os perigos do bullying e do ‘ciberbullying’ para que a comunidade escolar esteja atenta para os sinais mais comuns de bullying e que saibam reagir e prevenir este tipo de crime.

“As Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), que incluem cerca de 400 militares, irão promover em exclusividade ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda no âmbito da segurança rodoviária”, refere também a GNR na nota.

No âmbito das ações, a GNR vai abordar igualmente segurança no transporte dos alunos para a escola, sendo importante alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.