O cantor Jon Bon Jovi e a sua equipa salvaram a vida de uma mulher, que se preparava para saltar de uma ponte, em Nashville, no Tennessee. Num vídeo divulgado pela Polícia Metropolitana da cidade é possível ver o músico de 62 anos a convencer a mulher a sair da parte de fora da ponte pedestre Seigenthaler.

“Um aplauso para Jon Bon Jovi e a sua equipa, por terem ajudado uma mulher na Ponte Seigenthaler Ped na noite desta terça-feira. Bon Jovi persuadiu a mulher a sair da borda do Rio Cumberland para um local seguro”.

