Dois homens e uma mulher, com idades entre 20 e 34 anos, foram detidos na Ribeira Grande, nos Açores, por “fortes indícios” de tentativa de homicídio, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado de imprensa, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ explica que os suspeitos foram detidos por “fortes indícios da prática do crime de homicídio, na forma tentada”, ocorrido no sábado, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel.

Segundo a PJ, o crime foi cometido na sequência de um encontro entre a vítima, de 18 anos, e os agressores, “para resolverem divergências decorrentes de comentários desadequados nas redes sociais e recíprocas mensagens ameaçadoras”.

“No desenvolvimento da interação, a vítima foi agredida em várias regiões do corpo e, com particular gravidade, na cabeça, com recurso a um instrumento contundente”, acrescentou.

A jovem foi socorrida e conduzida para uma unidade hospitalar, “onde permanece internada, com prognóstico reservado”, adianta a PJ.

Os três detidos foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e foram-lhes aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da área de residência e proibição de contactos entre eles.