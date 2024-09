A quatro meses do final do ano, chega a época mais forte das estreias televisivas. É o caso de Disclaimer, protagonizada por uma atriz que, até agora, ainda não tinha trocado os blockbusters de Hollywood pelas produções dos serviços de streaming. Cate Blanchett desembarca na Apple TV+ em outubro, acompanhada por Alfonso Cuarón (realizador de Gravidade).

Antes, já em setembro, estreia-se na Max o aguardado spinoff do universo de Batman. The Penguin tem Colin Farrell no papel principal, como o vilão Oswald Cobblepot. Também a saga Dune ganha uma prequela centrada na irmandade Bene Gesserit, Dune: Prophecy.

Há histórias verídicas que se transformam em ficção. Senna recorda os últimos 13 anos da vida do piloto de Fórmula 1 — Ayrton, para muitos o maior de sempre — antes do acidente fatal que sofreu em 1994. Já os irmãos Menendez, condenados por matarem os pais — transformando-se num dos casos do género mais mediáticos nos EUA — chegam à Netflix em Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez, pelas mãos de Ryan Murphy, conhecido pelas suas adaptações de crimes reais.

Nomes como Javier Bardem, Michael Sheen ou Kristen Bell, entre outros, completam os elencos das restantes séries imperdíveis que 2024 ainda tem para oferecer. Estas são as datas que tem de assinalar no calendário:

“Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez”

19 setembro (Netflix)

Quem diz Ryan Murphy, diz antologias (American Horror Story, American Crime Story). Esta é mais uma — ou, melhor, este é o segundo volume de uma antologia baseada em crimes reais intitulada Monstros. A primeira tornou mundialmente conhecida a história do serial killer Jeffrey Dahmer, em 2022.

Agora, os protagonistas são dois: os irmãos Lyle e Erik Menendez, que na década de 1990 foram acusados de matar os abastados pais, sendo condenados após dois infames e mediáticos julgamentos. A acusação alegou que os homicídios aconteceram por dinheiro. Já os irmãos, que admitiram a culpa, garantiram que os crimes se deveram a anos de abusos psicológicos e físicos por parte dos pais.

Javier Bardem e Chloë Sevigny interpretam os pais, enquanto Alexander Chavez é Lyle e Cooper Koch é Erik Menendez.

“Foi Sempre a Agatha”

19 setembro (Disney+)

Agatha Harkness, há muito aprisionada num feitiço, conquista novamente a liberdade graças à ajuda de um adolescente gótico. Em troca, este implora-lhe que ela lhe mostre o caminho para a Estrada das Bruxas. Ela, intrigada e sem poderes, decide iniciar a jornada, formando assim uma nova e improvável dupla.

Harkness sai direitinha de WandaVision, de 2021, onde a personagem tinha ficado presa em Westview, Nova Jérsia. O papel daquela que tentava passar despercebida na comunidade como a metediça vizinha Agnes volta a ser de Kathryn Hahn, a quem se juntam várias outras caras conhecidas da série-mãe. Emma Caulfied é Sarah Proctor/Dottie Jones, David Payton é John Collins/Herb, David Lengel interpreta Harold Proctor/Phil Jones, entre outros.

Jac Schaeffer, criadora de WandaVision, é igualmente responsável por este spinoff contado em nove episódios.

“A Very Royal Scandal”

19 setembro (Amazon Prime Video)

A Netflix tem uma versão desta história bastante recente (abril deste ano). Chama-se Scoop, tem Gillian Anderson e é um filme. Os factos não mudaram, mas são agora divididos em vários capítulos.

Esta é a história de uma entrevista de 2019 que ditou o princípio do fim do príncipe Andrew — ou pelo menos o afastamento dos compromissos reais enquanto representante da coroa britânica. Na cadeira de entrevistadora está Emily Maitlis, do programa Newsnight, que confrontou o seu entrevistado com as ligações pessoais a Jeffrey Epstein, acusado de estar à cabeça de uma rede de tráfico sexual que incluía menores oferecidas a personalidades conhecidas e poderosas. Na cadeira do entrevistado está o filho da rainha Isabel II, que se deixa encurralar pelos factos.

Se a produção da Netflix se baseou no livro Scoops, de Sam McAlister, produtora de Newsnight, A Very Royal Scandal segue a narrativa do ponto de vista de Maitlis, que é também produtora na série. Do escândalo que desencadeou a peça jornalística até às repercussões que se sentiram muito além das fronteiras de Inglaterra, tudo é contado em três episódios. Emily Maitlis é interpretada por Ruth Wilson, enquanto Michael Sheen tem o papel de príncipe Andrew.

“The Penguin”

20 setembro (Max)

A ação situa-se logo após os eventos do filme de 2022, The Batman, com Robert Pattinson. Porém, aqui o protagonista é outro: Oswald Cobblepot, ou o Pinguim, o mafioso que vai tentar de tudo para dominar o mundo do crime de Gotham.

Colin Farrell está irreconhecível no papel do vilão, muito graças às próteses e à maquilhagem usadas na transformação que, todas as manhãs, demorou três horas.

The Penguin é um spinoff do filme de Matt Reeves e conta com o mesmo como produtor, Lauren LeFranc (Agents of SHIELD) é a showrunner e Craig Nobel (Mare of Easttown) realizou os três primeiros episódios. Apesar de a estreia acontecer em Portugal numa sexta-feira, 20, os restantes episódios serão disponibilizados às segundas-feiras, a partir de 30 de setembro.

“Nobody Wants This”

26 setembro (Netflix)

Ele (Adam Brody) é um rabino, ela (Kristen Bell) é uma agnóstica. Contra todas as expectativas, apaixonam-se e terão agora de provar a quem os rodeia (e a eles próprios) que esta relação pode funcionar.

Nobody Wants This marca a estreia de Erin Foster como criadora de uma série e a história é, em partes, autobiográfica. Tal como na narrativa da protagonista, ela própria tem um podcast com a irmã, Sara Foster, The World’s First Podcast, relativamente conhecido nos EUA.

Steven Levitan (Uma Família Muito Moderna) é um dos produtores desta nova comédia, que conta com outras caras conhecidas, como Timothy Simons (o lambe-botas de Veep) e Justine Lupe (a noiva do Roy renegado, ou seja Connor, de Succession).

“The Franchise”

7 de outubro (Max)

O criador de Veep, Armando Iannucci, e o realizador de 1917 e 007 Spectre, Sam Mendes, juntaram-se para criar uma comédia de oito episódios que irá para o ar em breve. O trio completa-se com Jon Brown, que escreveu para Veep e Succession.

A história acompanha uma equipa de produção de filmes de super-heróis que, perante o caos e os contratempos do dia a dia, tão depressa está a viver o sonho de Hollywood, como está presa numa fábrica de produção em massa sem conteúdo nem alma.

A série foi anunciada em 2022 e é uma sátira. Tendo em conta o historial dos seus criadores, espera-se que tenha sentido de humor e diálogos sarcásticos semelhantes a Veep e Succession.

Os detalhes sobre The Franchise ainda são escassos, mas sabe-se que Sam Mendes realizou pelo menos o primeiro episódio, marcando assim a sua estreia a dirigir um projeto televisivo. A greve recente de atores e argumentistas em Hollywood atrasou a produção, pelo que ainda não há data confirmada para a estreia, tanto pode ser final de 2024 ou início de 2025.

“Disclaimer”

11 outubro (Apple TV+)

Dizer que os sete episódios foram escritos e realizados por Alfonso Cuarón (Roma, Gravidade) é motivo suficientes para, pelo menos, começar a ver Disclaimer. Mas há mais: esta é a adaptação do viciante thriller psicológico escrito por Renee Knight em 2015. E, para tornar as expectativas ainda maiores, Cate Blanchett é a protagonista.

Ela é Catherine Ravenscroft, uma jornalista televisiva conhecida por expor os deslizes de muita gente. Porém, o feitiço vira-se contra ela quando descobre ser a figura principal de um novo livro — e há segredos do passado que nunca deviam ser desenterrados (como acontece em qualquer boa série do género).

A Blanchett juntam-se no elenco nomes como Kevin Kline, Sacha Baron Cohen e Lesley Manville. Cuarón realizou os sete episódios.

“Senna”

29 novembro (Netflix)

Depois do documentário, que também faz parte do catálogo da Netflix, a história trágica de Ayrton Senna é contada em série. A produção contou com o contributo da família do piloto brasileiro de Fórmula 1.

A história começa em 1981, com a mudança de Ayrton Senna para Inglaterra. A partir daí, e durante seis episódios, são retratados os altos e baixos da vida profissional e pessoal do piloto, culminando no acidente durante o Grande Prémio de San Marino, em Itália, que o matou aos 34 anos.

Gabriel Leone, ator brasileiro que entrou em Ferrari e Dom, interpreta o papel principal. Matt Mella dá vida ao seu eterno rival, Alain Prost. Apesar de Senna ser uma das mais ambiciosas produções brasileiras para a Netflix, grande parte das gravações aconteceu na Argentina, no Uruguai e Reino Unido, uma vez que acompanha o protagonista já na fase adulta.

Ayrton Senna recebeu o primeiro kart aos quatro anos, ganhando a primeira corrida aos 13. Um fenómeno desde cedo, aos 25 já conduzia um carro de Fórmula 1. Venceu três títulos mundiais antes de se despistar, ao volante de um carro da Williams, e embater num muro de betão a 1 de maio de 1994.

“Dune: Prophecy”

Novembro (Max)

É preciso recuar 10 mil anos antes do nascimento de Paul Atreides, a personagem de Timothée Chalamet no filme de Denis Villeneuve, Dune — Duna, de 2021 (na versão de 1984, de David Lynch, o papel foi de Kyle MacLachlan). Esta é a história das irmãs Harkonnen, que tentam combater forças que ameaçam a espécie humana. São elas as responsáveis pela criação da irmandade que fica conhecida mais para a frente na saga como as Bene Gesserit.

Emily Watson (Dragão Vermelho, Ondas de Paixão) lidera o elenco desta prequela que se baseia no livro de 2012 de Kevin J. Anderson, Sisterhood of Dune.

Desde 2019 que o projeto está em desenvolvimento, tendo tido vários nomes pelo caminho. Dune: Prophecy, assim se chama a versão final, tem estreia marcada para novembro, embora ainda não se saiba o dia exato, e a primeira temporada conta com seis episódios.