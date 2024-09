O Presidente norte-americano Joe Biden reagiu esta sexta-feira às declarações de Donald Trump durante o debate, em que acusou a comunidade haitiana em Springfield, no Estado do Ohio de comer os animais de estimação dos residentes, mobilizando uma retórica anti-imigração que também já foi utilizada por outros membros do partido republicano.

“Quero tirar um momento para falar sobre a comunidade haitiana americana que está sob ataque no nosso país neste momento”, afirmou o chefe de Estado durante um evento na Casa Branca, o primeiro para celebrar a importância da comunidade negra nos Estados Unidos. “Isto é simplesmente errado. Não há lugar para isto na América. Isto tem de parar, o que ele está a fazer. Isto tem de parar!”, vincou.

Apesar de nunca referir o nome de Donald Trump, o discurso de Joe Biden foi uma reação às suas declarações durante o debate com Kamala Harris na terça-feira, em que fez declarações falsas sobre o facto de imigrantes haitianos “comerem cães e gatos”, que geraram críticas na comunidade do Midwest, por falta de segurança.

Antes de Joe Biden, a assessora de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, já tinha utilizado a sua herança haitiana para garantir que o assunto era relevante para a presidência norte-americana. “Como a primeira assessora da Casa Branca negra e abertamente queer e, tenho de acrescentar, uma americana haitiana orgulhosa, posso garantir-vos: ele importa-se com a representação. Importa-se com as nossas vozes, as nossas perspetivas, o nosso sucesso e a nossa comunidade”, sublinhou Jean-Pierre.

As autoridades locais de Springfield e o Governador do Ohio, o republicano Mike DeWine já declararam que as acusações contra a comunidade imigrante haitiana são infundadas e que não há relatos credíveis sobre animais de estimação que tinham sido mortos. Ainda assim, Donald Trump e J.D. Vance insistem que os 15 mil haitianos na região são “um perigo” e deviam ser deportados.

Para além das críticas do Presidente, os democratas também reagiram às afirmações de Donald Trump durante um comício no Michigan, na quinta-feira, em que Tim Walz, o candidato a vice do partido, comentou o debate. “Ele disse muita coisa estranha, vou só dizer isso. Digam-me lá que tinham isto no vosso cartão do bingo: ‘eles estão a comer gatos’?”, questionou em palco. A audiência respondeu ao governador do Minnesota com gritos entusiásticos de “nós não comemos gatos”, que arrancaram um “ah, Michigan, nós adoramo-vos” risonho a Walz.