A atividade económica do Brasil caiu 0,4% em julho face a junho, o pior resultado desde maio de 2023 quando recuou 1,8%, informou esta sexta-feira o Banco Central do país.

Na comparação com julho de 2023 o IBC-Br, índice que mede a atividade económica no Brasil divulgado mensalmente pelo órgão emissor e usado como referência para medir o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) pelos analistas, mostra que a economia brasileira cresceu 5,3%.

Os resultados do primeiro trimestre face aos do segundo trimestre indicam que houve um crescimento de 1,4% na atividade económica do Brasil, resultado impulsionado pelos serviços, pela indústria e pelo aumento do consumo das famílias.

Para este ano, o mercado financeiro prevê uma expansão do PIB brasileiro de 2,7%, superando em muito as previsões divulgadas no início do ano, segundo as últimas projeções de analistas consultados pelo Banco Central.

No entanto, o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva está confiante num crescimento ainda maior, que estimou em “pelo menos 3%”, segundo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

As estimativas do mercado indicam ainda que o Brasil fechará o ano com uma inflação de 4,3%, ou seja, abaixo do teto da meta estabelecida para 2024, que é de 4,5%.