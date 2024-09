O tenista português Jaime Faria, 157.º jogador mundial, perdeu esta sexta-feira com o norueguês Nicolai Budkov Kjaer, 737.º, no primeiro encontro da eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, a decorrer em Oslo.

O número um mundial de juniores deu vantagem aos nórdicos, ao vencer por 4-6, 6-3 e 7-6 (7-4).

Ainda esta sexta-feira, Henrique Rocha, 159.º ATP, mede forças com Casper Rudd, o nono da hierarquia mundial.

O vencedor da eliminatória entre Portugal e Noruega apura-se para as Qualifiers da Taça Davis, ronda de acesso à fase final da competição, marcada para fevereiro de 2025.