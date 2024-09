A Guarda Nacional Republicana (GNR) constituiu arguido um homem de 27 anos suspeito do crime de incêndio florestal em Sortes, no concelho de Bragança, informou esta sexta-feira a força de segurança.

Os militares desenvolveram ações de investigação depois de um fogo ocorrido na quarta-feira que permitiu concluir que “na sua origem esteve a utilização de uma motorroçadora com disco metálico”, disse a GNR em comunicado.

As chamas consumiram uma área de mato rasteiro e um pinhal de aproximadamente oito hectares, foi detalhado pelas autoridades.

O presumível autor foi identificado e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.

A GNR relembrou que sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”, está proibido fazer trabalhos agrícolas com motorroçadoras, corta-matos e destroçadores ou equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas. Do mesmo modo não é permitido usar equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faíscas ou calor.