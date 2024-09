O design do Tavascan por Alfredo Lavrador ↓ Mostrar ↑ Esconder

O Tavascan é o novo SUV eléctrico da Cupra, um veículo espaçoso com linhas fluídas e agressivas que lhe permitem simultaneamente agradar a quem procura um modelo com personalidade e robusto, mas sem colocar de lado a capacidade de transportar a família. A frente do Tavascan, onde é possível encontrar uma profusão de entradas de ar, é mais uma cedência ao estilo do que uma verdadeira necessidade em matéria de ar para a refrigeração, o que lhe permite reforçar o ar musculado que os clientes tradicionalmente associam aos SUV.

Concebido sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen, desenhada especificamente para otimizar as vantagens dos veículos eléctricos, o Tavascan surge como um “irmão” maior do Cupra Born, com mais 32 cm de comprimento, 5,2 cm de largura e uma bagageira muito mais generosa, com 540 litros em vez de 385. Mas, apesar das maiores dimensões, o Tavascan possui uma carroçaria com formas apuradas aerodinamicamente, o que se traduz num Cx de 0,26, bom para reduzir o consumo, um elemento essencial num eléctrico. E se o estilo exterior assume uma atitude mais moderna e desportiva, o habitáculo não lhe fica atrás, com materiais que no imaginário muitos associam à competição e os tradicionais tons acobreados da marca.