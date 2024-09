Cerca de 600 pessoas iniciaram este sábado uma marcha entre o Estabelecimento Prisional de Lisboa e o Martim Moniz para exigir justiça por todas as vítimas de violência policial.

O protesto “E se fosse contigo?” é organizado por vários movimentos antirracistas que pedem a “revogação da sentença e de reparação da violência infligida pela polícia e pelo sistema judicial a Cláudia Simões”.

Os manifestantes seguravam tarjas com as inscrições “A nossa paixão pela liberdade é mais forte que as vossas grades” e “Contra todas a prisões”.

A manifestação assinala ainda o terceiro aniversário dos óbitos de Danijoy Pontes e Daniel Rodrigues, que morreram no dia 15 de setembro de 2021, com minutos de diferença, no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Os participantes na manifestação denominada “Justiça por Cláudia Simões e Todas as Vítimas da Violência Policial” partiram do Estabelecimento Prisional de Lisboa pelas 17:00, uma hora depois do previsto, após uma homenagem a Danijoy Pontes e Daniel Rodrigues.

O caso de Cláudia Simões remonta a 19 de janeiro de 2020, numa paragem de autocarro na Amadora, quando a cozinheira se envolveu numa discussão entre passageiros e o motorista de um autocarro da empresa Vimeca, pelo facto de a sua filha, à data com 8 anos, se ter esquecido do passe.

Chegados ao destino, o motorista decidiu chamar a polícia e, após alguns momentos de tensão, o agente Carlos Canha decidiu imobilizar Cláudia Simões, no chão, junto à paragem de autocarro, depois de a mulher se recusar a ser identificada.

O caso ganhou mediatismo com a posterior difusão nas redes sociais de vídeos da confusão à saída do autocarro e de imagens dos ferimentos de Cláudia Simões.

A sentença do tribunal de Sintra, conhecida no dia 01, condenou Cláudia Simões por morder o agente da PSP Carlos Canha, enquanto o polícia foi absolvido das acusações de agressão na detenção da cozinheira.

A juíza Catarina Pires aplicou uma pena de oito meses de prisão a Cláudia Simões, suspensa na execução, por um crime de ofensa à integridade física qualificada.

Já o polícia Carlos Canha não foi condenado por ter agredido Cláudia Simões, embora o tribunal lhe tenha aplicado uma pena suspensa de três anos por ter agredido outros dois cidadãos Quintino Gomes e Ricardo Botelho, que foram levados para a esquadra na sequência do mesmo caso.