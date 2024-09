Portugal falhou este sábado o acesso às Qualifiers da Taça Davis em ténis, após Jaime Faria ter sido derrotado por Casper Ruud, com a Noruega a conquistar o terceiro e decisivo ponto para vencer a eliminatória do Grupo Mundial 1.

Depois de ter sido surpreendido por Henrique Rocha na véspera, o nono tenista mundial confirmou hoje as suas credenciais, batendo Faria (157.º) com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-2, e fazendo o 3-1 para a Noruega, que garante assim o apuramento para as Qualifiers da principal competição por seleções do ténis masculino.

Com a derrota frente aos noruegueses, Portugal vai, assim, lutar em fevereiro pela permanência do Grupo Mundial 1 da Taça Davis.