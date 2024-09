Monza trouxe a normalidade… antes da tempestade. A correr em casa, a Ferrari voltou aos triunfos e impôs-se em casa com Charles Leclerc em destaque, numa corrida que ficou marcada por nova “vitória” de Lando Norris (McLaren) ante Max Verstappen (Red Bull). Durante a semana, o rumor ficou consumado e Adrian Newey está de saída da equipa austríaca, tendo sido confirmado como novo diretor técnico e designer da Aston Martin, num contrato de 35,5 milhões de euros por temporada.

Com a saída de um dos principais “cérebros” da Red Bull vieram os rumores, com Verstappen a começar a ser associado à Aston Martin. Ainda assim, o foco do neerlandês estava em Baku e em voltar aos triunfos na corrida citadina do Azerbaijão. “Espero que o carro esteja a funcionar bem. Em Baku acontece sempre muita coisa durante a corrida. Veremos. Estou a partir um pouco mais atrás do que eu gostaria [sexto lugar], mas é uma corrida muito, muito longa. Acho que tudo vai depender de como estaremos com os pneus, especialmente com o segundo jogo”, perspetivou o campeão do mundo, que voltou a não conseguir ocupar as primeiras posições no final da qualificação.

Quem teve menos sorte neste capítulo foi o segundo classificado do Mundial de pilotos, Lando Norris, que não conseguiu melhor do que um 15.º lugar na grelha de partida, depois de não ter superado a Q1 devido a um erro cometido na sua última tentativa. “Começar atrás é praticamente impossível aqui e ultrapassar é muito pior do que toda a gente pensa. Espero que haja muitas oportunidades, mas não estou à espera disso. Sinceramente, não estou à espera de muito partindo do 15.º lugar, mas vamos fazer um bom plano dar o nosso melhor. Não sei o que vai acontecer, por isso vamos esperar para ver”, assumiu o britânico.

With Lewis Hamilton starting from the pit lane due to a new power unit… We've got a mixed up grid in Baku! ???? Bring. It. On! ⚔️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/NIp6juWRce — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Antes do início da corrida, Lewis Hamilton (Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine) efetuaram trocas de vários elementos das unidades de potência e tiveram de começar nas boxes. Sem Kevin Magnussen (Haas), que registou muitos pontos de penalização no último ano e foi castigado, Oliver Bearman começou no 10.º posto. Leclerc conseguiu segurar a primeira posição no arranque, mas o seu companheiro Carlos Sainz acabou por perder o segundo posto para Checo Pérez (Red Bull) na segunda curva. Mais atrás, Verstappen subiu ao quinto posto e Norris ganhou rapidamente quatro posições.

Já com Oscar Piastri (McLaren) no segundo posto, o monegasco começou a ser atacado na sétima volta, mas defendeu-se bem e segurou a liderança. Por esta altura, Norris continuou a impor o seu ritmo e já se encontrava no top 10. Com as paragens nas boxes para as trocas para os pneus duros, a vantagem de Leclerc ante Piastri dissipou-se rapidamente e acabou com o australiano a ultrapassar o monegasco na volta 20. Pérez aproveitou a batalha entre os dois primeiros e colou-se ao trio, entrando na luta pela vitória. Ligeiramente mais atrás, Verstappen e Norris voltaram a encontrar-se em pista, mas o britânico ganhou vantagem e segurou o sexto posto, com o neerlandês a queixar-se de problemas nos travões.

Piastri foi conseguindo aguentar os ataques do piloto da Ferrari e chegou à fase final da corrida na liderança. Na volta 38, Norris parou para colocar os pneus médios e acabou atrás de… Verstappen. Nas derradeiras cinco voltas, Pérez aproximou-se de Leclerc e colocou em sentido o piloto da Scuderia, que teimava em não conseguir ultrapassar o autraliano e focou-se em segurar o segundo posto. Sainz entrou nesta luta e na penúltima volta, ultrapassou o mexicano, mas os dois acabaram por embrulhar-se e acabaram nas barreiras.

Com a corrida a terminar sem os pilotos de Ferrari e Red Bull e em virtual safety car, Oscar Piastri garantiu a sua segunda vitória de sempre na Fórmula 1, depois de ter triunfado na Hungria. Com a ultrapassagem final de Norris a Verstappen, a McLaren assumiu a liderança do Mundial de construtores, com mais 20 pontos que a Red Bull. No que respeita aos pilotos, Max soma 313 pontos e tem uma vantagem de 58 para Lando. Na próxima semana a Fórmula 1 ruma a Singapura.