O FC Porto precisa de vencer este domingo na receção ao lanterna-vermelha Farense para regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de portuguesa, à quinta jornada, e manter-se a três pontos do líder 100% vitorioso Sporting.

Depois da derrota em derrota em Alvalade por 2-0, os ‘azuis e brancos’ são claros favoritos a somar a quarta vitória na prova, perante a única equipa que ainda não pontuou, num embate marcado para as 15:30, horário raro nos últimos anos no Estádio do Dragão.

A formação de Vítor Bruno já venceu em casa Gil Vicente (3-0) e Rio Ave (2-0), em dois jogos que acabou contra 10, como no outro triunfo (2-0 no reduto do Santa Clara), enquanto os algarvios perderam fora com Rio Ave (1-0) e Nacional (2-0).

O dia abre no Dragão e fecha na ‘pedreira’, palco do maior dos dérbis minhotos e ao qual o Vitória de Guimarães chega com mais um ponto do que o Sporting de Braga (nove contra oito).

Os vimaranenses só perderam pontos no reduto do AVS (1-0, à terceira ronda), enquanto os ‘arsenalistas’ empataram em casa com o Estrela da Amadora (1-1), ainda com Daniel Sousa, e em Barcelos (0-0), na última ronda, já com Carlos Carvalhal a ‘leme’.

Entre os dois encontros nortenhos, o Estoril Praia, que ainda não ganhou (duas derrotas, seguidas de dois empates), recebe o Nacional, que se estreou a vencer na derradeira jornada, ao bater em casa o Farense por 2-0.

Programa da quinta jornada:

Sexta-feira, 13 set:

Arouca — Sporting, 0-3

Sábado, 14 set:

Casa Pia — Moreirense, 3-1

AVS – Rio Ave, 1-0

Famalicão – Gil Vicente, 1-1

Benfica – Santa Clara, 4-1

Domingo, 15 set:

FC Porto — Farense, 15:30

Estoril Praia — Nacional, 18:00

Sporting de Braga – Vitória de Guimarães, 20:30

Segunda-feira, 16 set:

Estrela da Amadora — Boavista, 20:15